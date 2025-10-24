PUBBLICITÀ
Giugliano, 2 auto e uno scooter in fiamme: appartengono alla stessa famiglia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Notte di paura a Giugliano in Campania, dove ieri in tarda serata due auto e uno scooter sono stati avvolti dalle fiamme in via Aristide Gabelli. I veicoli, secondo una prima ricostruzione, appartenevano tutti a una stessa famiglia e si trovavano parcheggiati all’interno di un’area privata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma non è esclusa la pista dolosa. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e visionando eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per chiarire la dinamica dell’episodio.

 

