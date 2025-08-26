Giugliano, convocato per martedì 2 settembre il primo Consiglio comunale dell’era D’Alterio

PUBBLICITÀ

E’ stato convocata per martedì 2 settembre alle 10:30 la prima seduta del Consiglio Comunale di Giugliano. All’ordine del giorno:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei

Consiglieri comunali;

2. Giuramento del Sindaco;

3. Elezione del Presidente del Consiglio comunale;

4. Elezione del Vicepresidente del Consiglio comunale;

5. Comunicazione nomina dei componenti della Giunta comunale;

6. Elezione della Commissione elettorale comunale;

7. Nomina della Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici

popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d’Appello.

La prima seduta sarà presieduta dal Consigliere anziano sino all’elezione del Presidente. In tal caso sarà Adriano Castaldo visto che il consigliere anziano è quello che ha ottenuto più voti sommando quelli personali con quelli della lista di appartenenza. In pole per la nomina di Presidente dell’Assise c’è Luigi Guarino, che ha già ricoperto quest’incarico sotto l’Amministrazione Pianese del 2008.

La seduta sarà resa pubblica con trasmissione integrale in diretta streaming.

Intanto dopo la nomina della giunta avvenuta l’8 agosto scorso non c’è stata ancora nessuna riunione dell’esecutivo nè il promesso allargamento a nove. Il sindaco D’Alterio aveva infatti annunciato che avrebbe nominato a breve altri due assessori per le liste Comitato Civico Costiero e Azione, rimasti fuori dal primo giro di nomine. Ma al momento tutto tace.