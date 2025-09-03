Giugliano-Foggia si giocherà senza i tifosi pugliesi, disposto il divieto di trasferta

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia in occasione dell’incontro di calcio Giugliano-Foggia, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro- Serie C girone C, in programma sabato 6 settembre 2025 al campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania.
E’ quanto disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie.
Il nuovo Giugliano abbraccia i tifosi, la presentazione della squadra in piazza Matteotti
Il Giugliano si appresta ad abbracciare i suoi tifosi. Al termine di una sessione di calciomercato molto intensa, e da cui la rosa ne è uscita fortemente rinnovata a seguito del lavoro svolto dal nuovo Direttore sportivo Angelo Antonazzo e seguendo le esigenze del mister Gianluca Colavitto, i gialloblù verranno presentati in piazza Matteotti, cuore pulsante della città giuglianese.
L’evento, che vedrà alla conduzione Michele Chianese e Delia Paciello, partirà alle 19:30 con il dj set. Si proseguirà alle 20 con l’inizio ufficiale della cerimonia di presentazione, cui sarà attesa una folta partecipazione dei tifosi.