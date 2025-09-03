PUBBLICITÀ
Giugliano-Foggia si giocherà senza i tifosi pugliesi, disposto il divieto di trasferta

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia in occasione dell’incontro di calcio Giugliano-Foggia, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro- Serie C girone C, in programma sabato 6 settembre 2025 al campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania.

E’ quanto disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie.

Il nuovo Giugliano abbraccia i tifosi, la presentazione della squadra in piazza Matteotti 

Il Giugliano si appresta ad abbracciare i suoi tifosi. Al termine di una sessione di calciomercato molto intensa, e da cui la rosa ne è uscita fortemente rinnovata a seguito del lavoro svolto dal nuovo Direttore sportivo Angelo Antonazzo e seguendo le esigenze del mister Gianluca Colavitto, i gialloblù verranno presentati in piazza Matteotti, cuore pulsante della città giuglianese.

L’evento, che vedrà alla conduzione Michele Chianese e Delia Paciello, partirà alle 19:30 con il dj set. Si proseguirà alle 20 con l’inizio ufficiale della cerimonia di presentazione, cui sarà attesa una folta partecipazione dei tifosi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

