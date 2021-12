Giugliano, superati i 700 casi Covid. Pirozzi: “Sia un Natale responsabile, nessuna ordinanza aggiuntiva”

Superata la quota 700 casi Covid a Giugliano. L’emergenza sanitaria non è ancora passata e la terza città della Campania continua a fare i conti con il virus. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, segue con attenzione la situazione attraverso un monitoraggio costante e continuo. I dati attuali sembrano aver superato la quota 700. In molti, però, attendono ancora l’esito del tampone quindi il numero non risulta preciso. A Giugliano è arrivata anche la variante Omicron.

I casi sarebbero riconducibili a un viaggio a Dublino degli studenti del liceo De Carlo. In totale, sono 35 gli allievi contagiati ma non tutti hanno contratto la variante. Il Covid torna anche negli uffici comunali. Un dipendente, in servizio presso la sede Dell’Ufficio Tributi, ha comunicato di essere risultato positivo al tampone COVID19. Il sindaco ha ordinato: “La chiusura degli uffici comunali Tributi siti in Via A. Palumbo per i giorni 23 e 24 Dicembre 2021 al fine di effettuare la disinfezione/sanificazione di tutti gli uffici comunali afferenti a tale sede”. L’emergenza sanitaria ha ripercussioni anche sulla viabilità. Al traffico del centro, dovuto al periodo, si aggiunge quello legato agli utenti dell’ospedale San Giuliano che si recano ad effettuare i tamponi.

Le raccomandazioni del sindaco Pirozzi

L’amministrazione comunale di Giugliano segue con attenzione l’emergenza sanitaria e il monitoraggio dei casi di contagio da Covid-19. In prossimità delle festività natalizie, la fascia tricolore Nicola Pirozzi ha lanciato un appello: “Auguro innanzitutto buon Natale a tutti i cittadini di Giugliano. Chiedo comportamenti responsabili ed il rispetto del distanziamento interpersonale. Bisogna continuare a rispettare le regole e ad indossare la mascherina per proteggersi dal virus”.

A Giugliano non è stata firmata nessuna ordinanza aggiuntiva. Restano in vigore le regole delle disposizioni regionali. Le forze dell’ordine continueranno, anche durante il periodo delle festività, a tenere gli occhi aperti sul territorio reprimendo i comportamenti irresponsabili. Sotto controllo soprattutto i luoghi fulcro della movida locale.