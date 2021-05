Si schiantano con la moto per evitare l'impatto contro un'auto, Giulia muore a 25 anni

Un martedì di dolore, quello che ha vissuto la comunità di Latina. Giulia Crispino, 25 anni, ha perso la vita dopo essere caduta con la moto in viale la Corbusier. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire ed è al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto con l’ausilio della Squadra Volante della Questura. Stando ad una prima ricostruzione la ragazza si trovava insieme al suo fidanzato, quando sono improvvisamente finiti fuori strada dopo essere scivolati con il veicolo. Il giovane alla guida della moto veniva da via Pontina e, probabilmente, avrebbe perso il controllo per evitare l’impatto con una minicar guidata da un ragazzo di 16 anni, che in quel momento stava uscendo dal parcheggio dell’ex università. I due mezzi non si sono sfiorati, ma la moto è carambolata per diversi metri per finire poi la corso contro alcuni secchioni dei rifiuti.

Le condizioni del ragazzo

Immediato l’allarme così come l’intervento dei soccorsi per aiutare Giulia. Dal primo momento, difatti, le condizioni della giovane sono apparse subito gravi. Giunta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, la 25enne è deceduta. Ferito anche il ragazzo che si trovava in moto con lei, ma non è in pericolo di vita. I medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in trenta giorni.