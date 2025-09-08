Giuseppe Panariello si prende Palma Campania, grande successo per la mostra dell’artista

Grande successo per la mostra dell’artista napoletano Giuseppe Panariello a Palma Campania. L’iniziativa, inserita nel programma “Palma in mostra” organizzato dall’amministrazione locale presso il teatro Comunale e curata da Ferdinando Sorrentino, durerà fino al 2 ottobre.
La mostra raccoglie una serie di opere originali dell’artista napoletano, che nel 1969 è stato tra i fondatori, con gli amici dell’Accademia di Belle Arti, del Movimento degli Eclettici.
Le tele, tutte dai colori sgargianti, richiamano moltissimo il carnevale di Palma Campania. Con un tratto originalissimo ed eclettico, Panariello si conferma uno dei più importanti nomi sulla scena artistica nazionale. Nel suo lungo percorso professionale, così come nei suoi quadri, emergono assonanze che ricordano Tanguy e Dali.
Durante il suo percorso, le tele hanno iniziato a presentare strisce colorate che si differenziano ora per lievi moti tonali, ora per contrastanti colori tesi con fredda determinazione, tecnica capace di far sì che l’occhio viene a soffermarsi maggiormente sulle mutevoli successioni prospettiche tanto da recepire una dinamica azione strutturata da una decisiva induzione ottica.
Ma la collaborazione tra Panariello e il Comune di Palma Campania non si ferma con la mostra: l’artista sta infatti realizzando anche un monumento che verrà inaugurato nei prossimi mesi dal sindaco Nello Donnarumma e dalla vicesindaca Elvira Franzese.