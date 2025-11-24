PUBBLICITÀ
Gli ultras delle curve A e B contro Roberto Saviano: “Ora miri a noi per il tuo prossimo racconto”

Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
A Napoli sono comparsi nelle ultime ore alcuni manifesti firmati dagli ultras di Curva A e Curva B, indirizzati contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e contro lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. I gruppi organizzati hanno voluto prendere posizione nei confronti della società azzurra e le parole di Saviano su diversi temi legati alla città e al tifo organizzato.

Nel primo manifesto, rivolto al presidente del Napoli, si legge: “Hai provato a comprarci sin dal primo giorno, ma noi non siamo mai stati sul mercato e tu questo non l’hai ancora accettato! Continui a definirci malavitosi e delinquenti, ma a smentirti sono le carte degli inquirenti! In Olanda, hai dimostrato il tuo modo di essere presidente, tacere sugli abusi subiti dalla tua “gente!”, Per finire coi paragoni vacci piano… noi siamo la Napoli Ultras…Non Milano!”

Un secondo manifesto è invece diretto a Roberto Saviano, accusato dagli ultras di speculare sulle problematiche della città: “Sulle problematiche della nostra città hai costruito la tua notorietà! ‘La paranza dei bambini’ il massimo tornaconto, ora miri agli ultras per il tuo prossimo racconto… ma questa volta nemmeno il copia/incolla ti può aiutare. Vai in Procura, vatti a informare la Napoli Ultras non la puoi strumentalizzare! Saviano parassita!”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

