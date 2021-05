Al minuto ’54 di Napoli-Cagliari la squadra azzurra aveva trovato il raddoppio grazie ad una sgroppata imperiosa di Victor Osimhen che dopo aver superato Godin aveva beffato Cragno con un tocco elegante. L’arbitro Fabbri però annulla la marcatura del nigeriano. Il motivo? Un leggero tocco con il braccio dell’attaccante del Napoli sulla schiena di Godin, tocco che secondo il direttore di gara avrebbe fatto sbilanciare e cadere l’esperto difensore uruguaiano della squadra sarda.

Gennaro Gattuso totalmente incredulo in panchina, ha ripetuto al quarto uomo: “Non è fallo. Ma che ha visto?”. A fianco a lui anche Dries Mertens che ha certo di calmare il tecnico azzurro. Dal replay fornito dalle telecamere di SKY Sport non si nota nessun particolare contatto falloso, quello che strida è il fatto che Mazzoleni presente al Var non sia intervenuto per ravvisare l’arbitro Fabbri di rivedere almeno l’azione sospetta. Da parte sua silenzio assoluto.

Gol Osimhen parla l’ex arbitro

L’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di Radio 24 ha commentato gli episodi da moviola di alcune gare disputate nell’attuale giornata del campionato di Serie A. “Il rigore per il Sassuolo secondo me c’è, anche se Traore ha accentuato la caduta. Manca però il penalty su Zapata nel primo tempo. Espulsione giustissima per Gollini, non ho capito l’on field review. Il fallo era evidentissimo, non riesco a capire davvero”.

Poi l’analisi sul gol annullato a Victor Osimhen nella gara di campionato contro il Cagliari: “Gol annullato a Osimhen? Io non ho visto la spinta su Godin di Osimhen. Non vedo nessuna infrazione e anche la non chiamata all’OFR di Mazzoleni la vedo veramente al limite”, ha sottolineato l’ex arbitro. A suo parere quindi il gol del nigeriano era da considerarsi regolare, un errore quello di Fabbri e Mazzoleni che è probabilmente costato due punti alla squadra partenopea.

Napoli-Cagliari, l’ira di De Laurentiis

L’operato degli arbitraggi di Napoli-Cagliari e Udinese-Juventus non è piaciuto alla dirigenza azzurra. Il vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, si è sfogato sui social attraverso delle ‘stories’ Instagram: “A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare… che tristezza…”

Il vice presidente in un successivo post ha attaccato anche il Var e Mazzoleni: “Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSCNapoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… e poi? Accade l’impossibile. Mazzoleni al bar non al Var”.