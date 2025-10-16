PUBBLICITÀ
HomeSportGrana Anguissa per il Napoli, Conte rischia di perderlo per diverse partite
Sport

Grana Anguissa per il Napoli, Conte rischia di perderlo per diverse partite

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Il Napoli rischia di perdere Frank Zambo Anguissa per oltre un mese a causa dei numerosi impegni del Camerun tra Coppa d’Africa e playoff mondiali.

La nazionale africana debutterà il 24 dicembre nella Coppa d’Africa e disputerà la semifinale dei playoff a novembre contro il Congo. In caso di successo, seguirà la finale a marzo contro la vincente di Gabon-Nigeria.

PUBBLICITÀ

Un calendario fitto che potrebbe tenere Anguissa lontano da Conte per diverse gare chiave: Juventus, Benfica, Udinese, Cagliari (in Coppa Italia) e, in caso di qualificazione del Camerun fino in fondo, anche la Supercoppa italiana.

Per non farsi trovare impreparato, il club azzurro avrebbe già messo nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United, possibile sostituto in prestito.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati