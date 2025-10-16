Grana Anguissa per il Napoli, Conte rischia di perderlo per diverse partite

Il Napoli rischia di perdere Frank Zambo Anguissa per oltre un mese a causa dei numerosi impegni del Camerun tra Coppa d’Africa e playoff mondiali.
La nazionale africana debutterà il 24 dicembre nella Coppa d’Africa e disputerà la semifinale dei playoff a novembre contro il Congo. In caso di successo, seguirà la finale a marzo contro la vincente di Gabon-Nigeria.
Un calendario fitto che potrebbe tenere Anguissa lontano da Conte per diverse gare chiave: Juventus, Benfica, Udinese, Cagliari (in Coppa Italia) e, in caso di qualificazione del Camerun fino in fondo, anche la Supercoppa italiana.
Per non farsi trovare impreparato, il club azzurro avrebbe già messo nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United, possibile sostituto in prestito.