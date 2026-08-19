Grave incidente a Calvizzano, Panda con tre giovani si ribalta: uno è grave

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Grave incidente sulla via della Resistenza, a Calvizzano, dove una Fiat Panda con tre giovani a bordo si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Lo riporta Il Mattino.

Nell’impatto, uno degli occupanti è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri due giovani, invece, non avrebbero riportato ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118.

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