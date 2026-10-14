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Ci sono dieci medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Greta Astarita, la donna di 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza dopo aver dato alla luce il suo bambino, anche lui deceduto, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Otto dei medici indagati sono in servizio proprio nel nosocomio stabiese, mentre gli altri due sono in servizio all’ospedale del Mare di Napoli, dove la donna venne trasferita.

L’iscrizione dei 10 sanitari nel registro degli indagati è stata eseguita in vista dell’autopsia, che sarà conferita domani, giovedì 15 ottobre, dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, titolare dell’inchiesta. Gli indagati potranno così nominare i propri periti di parte.

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Greta morta al settimo mese di gravidanza a Castellammare, indagati 10 medici: l’ipotesi della trombosi

Stando a una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, e che dovrà essere confermata dall’esame autoptico – che dovrebbe svolgersi giovedì stesso a Castellammare di Stabia – Greta Astarita sarebbe morta a causa di una trombosi. Agli inquirenti spetta il compito di fare piena luce sugli accertamenti ai quali la 33enne è stata sottoposta durante il ricovero, ma anche su quelli ai quali sarebbe dovuta essere sottoposta e che invece non sono stati eseguiti.

Una morte, quella di Greta Astarita, che ha scosso profondamente quanti la conoscevano. Nei giorni scorsi la famiglia, tramite l’avvocato Ivan Giannino, che la assiste legalmente, ha chiesto il silenzio stampa, facendo sapere di non voler rilasciare dichiarazioni, commenti o interviste sulla vicenda, per evitare “il rischio di un processo mediatico parallelo, alimentato da indiscrezioni o ricostruzioni parziali, non farebbe che amplificare il dramma che i parenti si trovano già ad affrontare”.