“La mia metà per sempre”, Guendalina Tavassi e la dedica speciale al compagno

“Che cos’è la felicità? Io credo sia questo…il mio tutto, la mia metà, il mio per sempre”. Con questa frase Guendalina Tavassi ha ringraziato il compagno Federico Perna per i regali e la festa di compleanno. Guendalina ha compiuto gli anni il primo gennaio. Il fidanzato gli ha regalato un giorno in una spa con rose rosse, regalo Givenchy, palloncini rossi e la torta con la scritta “Ti amo”. “Non ho parole giuro, posso solo ringraziare il cielo di avermi regalato te, il mio regalo più grande! Sei unico e speciale cuore mio, il mio sogno! Ti amo”.

La dedica di Federico Perna a Guendalina Tavassi

“Io ti giuro che tutto questo è qualcosa di inspiegabile….. siamo qualcosa che non esiste, e che da fuori non si puó capire! Ti amo cuore mio Un giorno speciale e pieno di emozioni… Buon compleanno Cuoremio. TIAMO :ì Il 2021 è stato un anno duro, oltre al covid, ho affrontato problematiche lavorative non dà poco, ma non posso che ringraziarlo e ricordarlo per sempre, perchè mi ha fatto conoscere te @guendalinatavassi una persona che,non conoscendola a fondo, mai e poi mai avrei pensato fosse così. Oltre ad essere la più bella del mondo 😍 sei una persona vera, semplice proprio come me, dico sempre che sei la mia persona proprio perchè siamo uguali su tante, tantissime cose. Sei sempre sorridente trasmetti un energia positiva a chiunque stia al tuo fianco, sei sempre pronta ad aiutare gli altri, a volte anche troppo secondo me, sei genuina, buona e hai un cuore grandissimo, sono fortunato perchè mi hai cambiato la vita rendendola più allegra e piena d’amore. Abbiamo iniziato questo nuovo anno , proprio come abbiamo finito lo scorso, io e te insieme, a cavallo di un occasione speciale, qual’è stato il tuo compleanno.

Ti faccio ancora tanti auguri amore Guendalina Tavassi e per questo 2022 auguro a noi tanta felcitá, gioia e serenità, sperando di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi insieme e personali. Personalmente Oltre a volerti rendere felice quest’anno e gli anni che verranno voglio amarti così sempre, ogni giorno di più. TI AMO! ❤️:) Auguro un buon anno infine alla mia famiglia, ai miei amici,quelli veri, quelli che ci sono sempre a chi mi vuole bene, ma anche a chi mi vuole male perchè anche i nemici ti danno la forza per cercare di fare sempre meglio. Buon 2022 a tutti”