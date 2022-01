Guendalina Tavassi, ore turbolente: scontro con l’ex Umberto e l’ipotesi ‘fuga’ sull’isola

Ore molto turbolente per Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip è stata aggredita insieme al nuovo fidanzato Federico. Secondo il sito di gossip Sorgeveritas, i sospetti convergono sull’ex compagno della Tavassi, Umberto D’Aponte. Dopo la separazione i rapporti tra i due sarebbero molto tesi, nei mesi scorsi si era parlato anche di una rissa davanti all’avvocato divorzista, con tanto di “telefonino distrutto” in un moto di rabbia e accuse incrociate tra i due litiganti.

L’ennesimo scontro sarebbe avvenuto all’uscita da scuola dei loro due figli, quando questi fortunatamente erano ancora dentro l’istituto. I due bambini non avrebbero dunque assistito alla scena: secondo alcuni testimoni, il fidanzato della Tavassi sarebbe stato aggredito mentre Guendalina era in auto ad aspettare. Davanti alla scuola c’era anche l’ormai ex marito e gli animi si sarebbero scaldati molto in fretta. A far scattare la scintilla, la “provocazione” di un uomo che era in compagna di D’Aponte e che avrebbe aperto lo sportello dell’auto per apostrofare in maniera piuttosto brusca proprio la Tavassi.

Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei famosi 2022. Sia per quanto riguarda i concorrenti che per l’inviato in Honduras. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi che, nonostante qualche critica dovuta soprattutto agli ascolti non troppo esaltanti in alcuni momenti, sta lavorando duro per proporre un cast che sia all’altezza delle aspettative. Già ci sono le prime coppie che con grossa probabilità voleranno in Honduras tra qualche settimana.

TV Blog nelle ultime ore ha anche diffuso il nome della terza coppia che parteciperà alla prossima edizione del reality in onda da marzo su Canale 5. Si tratta di due ex gieffine. Si tratta di Guendalina Tavassi, che ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, e Floriana Secondi che ha vinto la terza edizione (la stessa in cui apparve per la prima volta in tv Luca Argentero).