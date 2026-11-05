“Hai la macchina davanti al cancello”, 35enne aggredito con una mazza a Secondigliano

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Questa notte i carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella sono intervenuti presso il CTO per un 35enne ferito. Rincasando, l’uomo avrebbe trovato davanti all’ingresso del palazzo, su Corso Secondigliano, un’auto che ostruiva il passaggio. Avrebbe chiesto al proprietario di spostarla e sarebbe stato aggredito e colpito con una mazza da baseball. La vittima è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita. In attesa di TAC e prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica e accertare le responsabilità.