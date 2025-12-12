PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrati 14 kg di hashish a Scampia, blitz nel locale abusivo
CronacaCronaca locale

Sequestrati 14 kg di hashish a Scampia, blitz nel locale abusivo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sequestrati 14 kg di hashish a Scampia, blitz nel locale abusivo
Sequestrati 14 kg di hashish a Scampia, blitz nel locale abusivo
PUBBLICITÀ

Una raffica di controlli sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia Stella a Scampia In in via Galimberti, i militari insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Sarno hanno infine scoperto un locale abusivo utilizzato come deposito di stupefacenti. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 141 panetti di hashish per un peso complessivo di 14 chili.

I controlli sono proseguiti anche nel lotto K di via Galimberti dove un 42enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nell’abitazione e nella corte di pertinenza sono stati trovati 16 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e diversi grammi di sostanza da taglio.

PUBBLICITÀ

I controlli dello scorso 6 dicembre 

Sette chili e mezzo di droga, armi e munizioni. E’ il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri da Scampia, nel Parco delle Rose isolato 7. In particolare, i militari hanno trovato in un vano nel sottoscala una pistola Glock calibro 9×19 con due caricatori e 10 colpi, un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 Nato e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente era invece in una scatola: c’erano 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e 288 grammi di cobret. Nei controlli all’Oasi del Buon Pastore al lotto 10 di via Arcangelo Ghisleri, i carabinieri hanno invece trovato un chilo e 687 grammi di hashish e 900 grammi di cocaina.

Blitz a Scampia: trovati pistola, munizioni e oltre 7 kg di droga

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati