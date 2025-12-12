Sequestrati 14 kg di hashish a Scampia, blitz nel locale abusivo

PUBBLICITÀ

Una raffica di controlli sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia Stella a Scampia In in via Galimberti, i militari insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Sarno hanno infine scoperto un locale abusivo utilizzato come deposito di stupefacenti. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 141 panetti di hashish per un peso complessivo di 14 chili.

I controlli sono proseguiti anche nel lotto K di via Galimberti dove un 42enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nell’abitazione e nella corte di pertinenza sono stati trovati 16 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e diversi grammi di sostanza da taglio.

I controlli dello scorso 6 dicembre

Sette chili e mezzo di droga, armi e munizioni. E’ il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri da Scampia, nel Parco delle Rose isolato 7. In particolare, i militari hanno trovato in un vano nel sottoscala una pistola Glock calibro 9×19 con due caricatori e 10 colpi, un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 Nato e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente era invece in una scatola: c’erano 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e 288 grammi di cobret. Nei controlli all’Oasi del Buon Pastore al lotto 10 di via Arcangelo Ghisleri, i carabinieri hanno invece trovato un chilo e 687 grammi di hashish e 900 grammi di cocaina.