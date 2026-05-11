Hojlund ha fatto il suo: meglio di lui anche Simeone, ma la colpa è delle poche occasioni

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Con ogni probabilità il Napoli ripartirà da Rasmus Hojlund. Con la qualificazione in Champions scatterà l’obbligo di riscatto per 40 milioni di euro dal Manchester United per il centravanti ingaggiato a fine agosto scorso per sostituire l’infortunato Lukaku. Hojlund che non va in gol da quasi due mesi (Napoli-Lecce), ha messo a segno 10 gol in serie A, tirando in porta soltanto 22 volte: nessuno, tra gli attaccanti delle big del campionato italiano, ha calciato così poco verso lo specchio. Per quasi la metà delle volte che ha trovato la porta, il danese ha alzato le braccia al cielo, media uguale a quella di Lautaro Martinez (17 gol in su 37 tiri in porta) e leggermente inferiore soltanto a Malen: il marziano sbarcato a Roma da Birmingham, che in metà campionato ha segnato meno soltato del Toro nerazzurro.

Lautaro Martinez, così il compagno di reparto Marcus Thuram, hanno realizzato però molti più gol rispetto a quelli previsti. L’argentino ha segnato 17 gol con un xG di 12,48, mentre il francese ha fatto praticamente lo stesso (13 gol con xG di 9,43). In media, invece, il centravanti azzurro capace di segnare appena mezzo gol in più respetto a quelli previsti (10 gol con xG di 9,48): ha fatto meglio, anche, il Cholito Simeone (11 gol con xG di 9,30).

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