Napoli, è già tempo di mercato ma restano i dubbi sul tecnico e sul ds

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Il Napoli spera di chiudere i giochi lunedì con il Bologna FC 1909, la matematica della Champions non dovrebbe tardare ad arrivare, molto più complesso che possa esserci anche la certezza del secondo posto. Una volta raggiunti gli obiettivi, si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione. Il nodo principale riguarda il tecnico. A breve ci sarà l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per capire se ci sono le condizioni per proseguire il matrimonio, altrimenti si diranno addio tra buoni amici. L’ex ct della Nazionale è tentato dall’idea di restare in panchina nell’anno del centenario azzurro, ma vuole garanzie sugli investimenti. Adl vorrebbe accontentare l’allenatore del quarto scudetto ma con acquisti di giocatori di prospettiva, come Alajbegovic (occhio alla Roma) e Atta, e comunque non ingaggiando calciatori ultratrentenni all’ultimo contratto importante della propria carriera.

Qualora le due parti dovessero decidere di non proseguire il rapporto, il patron azzurro virerà su Maurizio Sarri, primo nome anche per i tifosi, che hanno messo da parte la rabbia per il passaggio alla Juventus FC e rivorrebbero il Maestro per rivivere le magie di quel Napoli passato alla storia pur non vincendo titoli.

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Al di là di chi sarà il prossimo allenatore, bisognerà capire se Manna accetterà o meno le lusunghe (ed il ricco contratto) della Roma e di Gasperini, che ha fatto il suo nome ai Friedkin per il dopo Massara. Intanto il ds ha già individuato alcunui profili che potrebbero fare al caso del Napoli: innanzitutto per il ruolo di dodicesimo (il titolare sarà ancora una volta Milinkovic Savic). Con Meret destinato ad andare via a fine stagione, il ds segue con interesse il numero uno dell’Olympiacos FC e della nazionale greca Kōnstantinos Tzolakīs (nel mirino anche della Juventus FC) e Noah Atubolu, che sta facendo molto bene al SC Freiburg.

Sarà colmato anche un buco dell’ultimo mercato e riguarda il terzino destro che possa dar respiro a Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore è entrato nei radar del Napoli, Vinícius Augusto Tobias di proprietà dello FC Shakhtar Donetsk. Calato l’interesse per Juanlu Sanchez, anche perché dalla prossima stagione non potrà più essere inserito nella lista under della Serie A, a dispetto del brasiliano nato a febbraio del 2004.

Ai titoli di coda anche l’avventura di Romelu Lukaku. Il belga da tempo ha in testa soltanto i mondiali, ma vorrebbe salutare i tifosi azzurri scendendo in campo, anche solo per qualche minuto nella gara di chiusura al Maradona con l’Udinese Calcio. Al suo posto potrebbe arrivare Keinan Vincent dall’Udinese Calcio, che è certamente l’attaccante per caratteristiche più simile a Big Rom in Serie A.

In difesa saranno da valutare rientranti dai prestiti come Marianucci e Rafa Marin (sempre che il Villarreal CF non decida di riscattarlo), ma sarà effettuato anche un colpo. Il sogno è lo spagnolo Gila, in scadenza di contratto alla SS Lazio, e che anche quest’anno è risultato essere tra i migliori centrali del campionato.