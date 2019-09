Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sposi, il giudizio del padre di lui

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno a nozze? Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma le voci si rincorrono. “Se si sposeranno? Lo decideranno loro, credo che sarò l’ultimo a saperlo. Se vorranno, potremmo fare il matrimonio nella cappella di casa nostra, in Trentino“, ha detto il campione di ciclismo Francesco Moser, che è il papà di Ignazio. “Il matrimonio non è previsto nel breve, la proposta ancora non c’è stata“, ha sottolineato Ignazio. Collegato con la trasmissione Storie Italiane di Rai 1, invece, Francesco ha anche parlato di Cecilia: “E’ una bella ragazza. Quando viene qui, cerca di fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende di casa… ma comunque imparerà“.

“Mio papà valuta le ragazze in base a quello che fanno in casa”, ha commentato ironicamente Ignazio, ospite in studio da Eleonora Daniele. “Hanno un bel rapporto: lui le fa vedere le galline, la tiene occupata, e lei sta molto volentieri con lui perché stare con lui è sempre fonte di ispirazione“, ha aggiunto l’ex gieffino.

Papà Francesco ha chiosato: “Non credo che durerà sempre questa cosa delle spettacolo, io spero che torni qui a occuparsi delle vigne: io ho 70 anni, è bene che se ne occupino loro e che si arrangino. Io ho già lavorato abbastanza“.