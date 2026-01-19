PUBBLICITÀ
Meteo

Il ciclone Harry fa paura, possibili effetti anche in Campania

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il ciclone Harry, che in queste ore sta colpendo duramente alcune regioni del Sud Italia, potrebbe far sentire i suoi effetti anche in Campania, seppur in forma più attenuata rispetto alle aree maggiormente esposte come Sicilia, Sardegna e Calabria.

Secondo le previsioni, la regione non sarà investita dal cuore del sistema perturbato, ma potrebbe risentire delle sue propaggini, con un aumento dell’instabilità atmosferica tra la giornata di oggi e le prossime 24-48 ore. Sono attesi rovesci sparsi, temporali localizzati e raffiche di vento, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree interne.

Non si prevedono, al momento, fenomeni estremi paragonabili a quelli registrati nelle regioni in allerta rossa, ma la situazione resta da monitorare. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare improvvisamente, con piogge intense a carattere intermittente e mare mosso lungo il litorale campano.

La raccomandazione è quella della prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle aree soggette ad allagamenti. Il quadro resta dinamico e potrà evolversi nelle prossime ore in base allo spostamento del ciclone verso nord-est.

