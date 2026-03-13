“Il futuro del Napoli è con Conte”, c’è l’annuncio del Ds Manna

PUBBLICITÀ

Da McTominay alla stagione in ripresa del Napoli nonostante tutti gli infortuni, fino alle difficoltà del Var, gli acquisti di gennaio e il riscatto già programmato di qualche giocatore.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si esprime a ruota libera tra i microfoni di Sportmediaset e quelli di Sky Sport.

PUBBLICITÀ

Giovanni Manna: “Lavoriamo sul futuro del Napoli”

“È normale che stiamo già progettando la prossima stagione con Conte – le parole di Manna ai microfoni di Sportmediaset –. Si pianifica sempre, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa, staremmo parlando di altro, quindi con tranquillità e serenità guardiamo al futuro. McTominay? Un calciatore importante che è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria. Alisson Santos? E’ stato un impatto positivo perché è un ragazzo di grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. Per quanto riguarda il riscatto c’è un diritto che è già definito quindi non c’è bisogno di fare nulla”.

“Var usato in maniera soggettiva, serve più coerenza”

Il Ds Manna esprime, inoltre, nuove critiche contro il Var, soprattutto su come viene utlizzato: “Il Var dovrebbe essere uno strumento oggettivo ma diventa soggettivo perché dietro c’è una persona, quindi le valutazioni possono variare. Spesso vediamo che variano di partita in partita, ma anche durante la stessa partita. Noi l’abbiamo toccato con mano quindi è necessario confrontarsi senza alzare i toni, però troppe cose quest’anno non sono andate per il verso giusto. Penso che per tutti sia fondamentale un incontro con i vertici arbitrali perché ci sono troppe cose che non sono coerenti e ci sono troppe incertezze. Come si può migliorare il Var? Sicuramente con un dialogo maggiore, con una maggiore coerenza e con un uso più mirato perché le partite di Champions di queste settimane ci stanno dimostrando che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quello che succede in Italia. Dobbiamo fare una riflessione, bisogna parlarsi e capire dove migliorare questo strumento, che è sicuramente d’aiuto”.

Sul riscatto di Hojlund: “Anche senza Champions…”

Ai microfoni di Sky Sport, invece, Manna ha parlato anche di Hojlund e della situazione legata al riscatto del centravanti danese: “Per noi è stato determinante quest’anno. Ha dato continuità di prestazioni anche se magari a volte ha segnato meno, ma ha lavorato sempre e comunque in funzione della squadra, anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions, ma non penso che, qualora non dovesse arrivare, il suo futuro sia lontano da Napoli. Conte a volte è anche la nostra ancora di salvezza, perché quest’anno in circostanze diverse non penso che saremmo qui a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l’annata difficile e complicata che abbiamo avuto, però è valorizzata dal lavoro che hanno fatto la squadra, il mister e il suo staff”.