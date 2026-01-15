Il mercato del Napoli parla turco, via Lucca per un nuovo bomber

PUBBLICITÀ

Lorenzo Lucca potrebbe presto lasciare il Napoli: secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Besiktas sarebbe pronto a puntare sull’attaccante azzurro già nel mese di gennaio.

Il club turco con sede a Istanbul avrebbe manifestato interesse nelle ultime ore e potrebbe accelerare la trattativa dopo aver completato la cessione di Tammy Abraham. L’ex attaccante della Roma, riscattato di recente dal Besiktas, è destinato all’Aston Villa, liberando così spazio in attacco per Lucca.

PUBBLICITÀ

Proprio questa opportunità rappresenta il segnale atteso dal Napoli, che potrebbe così fiondarsi su Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. L’attaccante marocchino, non più nei piani della squadra turca, ha già ricevuto un’offerta ufficiale dall’Italia, con il Napoli pronto a contattare il Fenerbahçe per finalizzare l’operazione.

Il calciomercato in entrata e uscita del Napoli sembra quindi entrare nel vivo, con l’ombra di Lucca che si allontana e la possibilità di rafforzare immediatamente il reparto offensivo con En-Nesyri.