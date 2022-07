Il Napoli annuncia l’acquisto di Kim, il coreano già in posa con la nuova maglia

Giornata di presentazioni e ufficialità in casa Napoli. Questa mattina infatti è arrivata la firma di Kim Min-Jae sul contratto che lo legherà agli azzurri per 3 anni (più due di opzione). Il centrale sudcoreano guadagnerà circa 2,5 milioni all’anno. Dopo Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e Leo Ostigard si tratta del quarto acquisto messo a segno da Adl.

In un breve video il nuovo difensore azzurro ha già anche salutato in inglese i tifosi, a parte l’ultima parola pronunciata in italiano: “Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!”. Indossera la maglia numero 3.

Il classe ’97, dopo aver svolto ieri le visite mediche, ha raggiunto i nuovi compagni direttamente nel ritiro di Castel di Sangro. Ad attenderlo, per porre il “nero su bianco”, il presidente Aurelio De Laurentiis. Poco dopo è anche arrivato il tweet di rito: “Benvenuto Minjae!”. Gli azzurri l’hanno prelevato dal Fenerbache dopo il pagamento della clausola rescissoria di 20 milioni. E a proposito di clausola ce ne sarà un’altra anche nel contratto di Kim con il Napoli, del valore di 45 milioni, valida solo per l’estero.

Presentate le nuove maglie

Con un video pubblicato sui propri canali social, il Napoli ha presentato le divise ufficiali per la prossima stagione. La prima maglia avrà il classico colore azzurro, la seconda sarà invece bianca. Per quanto riguarda invece le maglie dei portieri, saranno di colore verde e fucsia. Il tutto, firmato per la seconda stagione EA7. Costeranno 125 caduna è sono acquistabili ai link presenti sotto.

Calendario Serie A 2022-2023, Napoli sfida il Verona alla prima giornata

Sarà Hellas Verona-Napoli la prima partita da affrontare per gli azzurri nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A che si giocherà nel weekend del 14 agosto.

A febbraio erano state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar ’22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l’ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la lunga sosta per lasciare spazio alle nazionali, con la A che sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre. Di conseguenza, da agosto almeno fino all’interruzione di novembre, si giocherà ogni settimana anche il mercoledì, con la Serie A che si alternerà alle coppe europee.Si parte col Verona, si finisce con la Sampdoria in casa, nel mezzo un calendario ricco di impegni per il Napoli di Spalletti 2.0.