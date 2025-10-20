PUBBLICITÀ
Il neomelodico piemontese conquista i vicoli di Napoli con ‘Bam bam’

Redazione Internapoli
Potrebbe essere visto come un paradosso musicale. Questa è la storia di Valentino Casagrande ma è più conosciuto con il nome d’arte Banfy. Si tratta di un cantante che ha scelto il genere neomelodico per scalare le classifiche delle piattaforme Youtube e TikTok, però, lui è nato in un campo nomadi a Tortona. Il suo tormentone, nato in featuring Sheridan, ‘Bam bam’ è possibile ascoltarlo nei vicoli dei Quartieri Spagnoli fuori a quasi ogni sprizzeria.

Parla piemontese ma sul suo canale YouTube ha una decina di pezzi tutti cantanti con la cosiddetta ‘fronn e limon’. “Non lo so perché, ma tutti qui ascoltiamo le canzoni napoletane. A me piacciono in generale i classici italiani dagli anni ’60 in poi – Gianni Morandi, Albano, Celentano, Massimo Ranieri – ma la tradizione che sento più mia è la musica napoletana. Mi viene naturale: scopro una base e inizio a cantarci sopra. In napoletano“, ha raccontato in un’intervista a La Stampa.

Mi chiamo Valentino. Da piccolo quando mi faceva le coccole papà mi chiamava sempre Lino, Lino, e da lì Lino Banfi, quindi Banfy per gli amici. Tutti qui abbiamo un soprannome, la gente mi conosce più come Banfy Casagrande che non per il mio nome di battesimo“, ha raccontato il neomelodico.

