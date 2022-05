‘Impresa Solution’, a Napoli la società di consulenza specializzata in immobili commerciali

Oltre 150 nuove aperture di attività tra Napoli e provincia, tanti brand d’autore hanno scelto nel corso dell’ultimo anno ‘Impresa Solution’, società di consulenza e intermediazione immobiliare, specializzata in immobili commerciali, per individuare il posto giusto. Nonostante la crisi dovuta alla pandemia ed alla guerra, che ha portato alla chiusura di 100mila serrande, ‘Impresa Solution’ ha saputo fornire ai clienti l’esperienza decennale di professionisti del settore e la conoscenza approfondita di tutti gli aspetti che riguardano la vendita, la locazione e la cessione di un immobile commerciale. Importantissime società sia made in Napoli ma anche internazionali si sono affidate alla professionalità e competenza di ‘Impresa Solution’ come: Otoro, La Padella, KFC, Healthy Color di Sfera e Basta, Glo Bat, Vesto pazzo.

Impresa Solution è orientata alla soddisfazione di ogni tipologia di cliente, creando con quest’ultimo un rapporto di fiducia e di partnership, con l’obiettivo di ideare strategie vincenti e durature di sviluppo immobiliare. Basta contattarli per avere la risposta giusta ad ogni esigenza. L’impegno quotidiano dei soci e fondatori del brand é garantire ai propri clienti la massima efficienza, trasparenza, affidabilità e professionalità.”

Affidarsi ad Impresa Solution, significa ottenere una consulenza nel settore degli immobili commerciali altamente qualificata e professionale, basata su servizi specialistici di: Analisi del cliente; Analisi di mercato; Definizione della strategia di sviluppo e di investimento; Stime immobiliari; Ricerca location; Gestione trattativa;Consulenza finanziaria;Consulenza notarile; Consulenza tecnica e legale; Definizione dei contratti;

I servizi si rivolgono ad ogni tipologia di cliente: aziende, imprenditori e privati.

La mission di Impresa Solution è quella di saper offrire soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare ogni esigenza e necessità.

PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/ImpresaSolution

SITO INTERNET: www.impresasolution.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/impresa_solution/

CONTATTI: 081 1913 8653 [email protected]

SEDI: Corso Umberto I 52, Napoli (NA) , Viale Augusto 107/A, Napoli (NA)