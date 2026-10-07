Incendia la plastica per recuperare cavi di rame, arrestato piromane ad Acerra

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Allerta massima sul fenomeno incendi e sui piromani da parte dei Carabinieri, specie nell’area a nord di Napoli. Questa notte verso l’una ad Acerra i militari della locale stazione – impegnati in un servizio ad hoc per combattere i reati ambientali – hanno arrestato per incendio un 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo in Contrada Area di Settembre mentre appiccava un incendio con l’intento di ripulire dei cavi di rame dal rivestimento in plastica. Le fiamme sono state domate mentre l’uomo è ora in attesa di giudizio.

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Nuovo incendio nell’area del campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona, già interessata da ripetuti roghi e da interventi di rimozione dei rifiuti.

Il sospetto è che a bruciare siano stati rifiuti accumulati nell’area. La natura dei materiali coinvolti e le cause dell’incendio restano da accertare. Non sono ancora disponibili dati sull’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel fumo. In fiamme anche un furgone.

Le fiamme tornano in una zona dove è già intervenuta la struttura commissariale guidata dal generale Giuseppe Vadalà, con operazioni di rimozione dei materiali abbandonati e attività finalizzate alla prevenzione degli incendi.

Il 23 giugno scorso, Vadalà aveva effettuato un sopralluogo al campo insieme al viceprefetto Ciro Silvestro, incaricato per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania. All’incontro aveva partecipato anche il sindaco Diego D’Alterio. Le istituzioni avevano concordato la rimozione dei cumuli che rischiavano di alimentare nuovi incendi.

Il rogo di oggi riporta l’attenzione su un’area ripetutamente interessata da incendi e abbandono di rifiuti, nonostante gli interventi già eseguiti.