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Un nuovo incendio è in corso nell’area del campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania. Una densa colonna di fumo nero si sta alzando dalla zona, già interessata da ripetuti roghi e da interventi di rimozione dei rifiuti.

Il sospetto è che a bruciare siano rifiuti accumulati nell’area. La natura dei materiali coinvolti e le cause dell’incendio restano da accertare. Non sono ancora disponibili dati sull’eventuale presenza di sostanze inquinanti nel fumo. In fiamme anche un furgone.

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Nuovo rogo al campo rom di Giugliano, in fiamme veicoli e rifiuti tossici

Le fiamme tornano in una zona dove è già intervenuta la struttura commissariale guidata dal generale Giuseppe Vadalà, con operazioni di rimozione dei materiali abbandonati e attività finalizzate alla prevenzione degli incendi.

Il 23 giugno scorso, Vadalà aveva effettuato un sopralluogo al campo insieme al viceprefetto Ciro Silvestro, incaricato per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania. All’incontro aveva partecipato anche il sindaco Diego D’Alterio. Le istituzioni avevano concordato la rimozione dei cumuli che rischiavano di alimentare nuovi incendi.

Il rogo di oggi riporta l’attenzione su un’area ripetutamente interessata da incendi e abbandono di rifiuti, nonostante gli interventi già eseguiti.