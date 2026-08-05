Incendio alla sede della Municipalità 1 di Napoli, danni a diversi uffici

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Un incendio ha colpito nella notte la sede della Municipalità 1 di Napoli. Le fiamme, divampate sul lato dell’edificio che affaccia su via Giordano Bruno, hanno raggiunto il secondo piano dello stabile, danneggiando vetri e tapparelle.

Incendio alla sede della Municipalità 1 di Napoli, fiamme danneggiano diversi uffici

I danni hanno interessato in particolare gli uffici del vicepresidente e delle assistenti sociali. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, il rogo potrebbe essere stato provocato da un atto vandalico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. “Alla presidente Giovanna Mazzone, a tutti gli amministratori e ai dipendenti che operano all’interno della Municipalità va la nostra piena solidarietà”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

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“Condanniamo con fermezza ogni forma di vandalismo e di violenza nei confronti dei luoghi pubblici. Simili gesti compromettono l’attività di chi quotidianamente è impegnato al servizio della comunità. Il rispetto dei beni e degli spazi della collettività è un valore fondamentale per la convivenza civile”, ha aggiunto il primo cittadino.

La presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzone, ha definito l’episodio “gravissimo e profondamente preoccupante”. “Attendiamo che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto per individuare i responsabili e comprendere la natura di questo gesto, che rappresenta un inquietante attacco a un luogo istituzionale e non può in alcun modo passare inosservato”, ha affermato.

Mazzone ha inoltre chiesto un rafforzamento dei presidi di sicurezza nell’area della Torretta, per tutelare le istituzioni, i dipendenti e i cittadini. “La Municipalità continuerà a svolgere il proprio lavoro con determinazione, senza lasciarsi intimidire da alcun atto di violenza”, ha concluso.