Incendio nell’isola ecologica, a Pianura scuole chiuse anche martedì

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Restano sospese anche per la giornata di domani, martedì 6 ottobre, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del quartiere Pianura, a seguito dell’incendio verificatosi presso l’isola ecologica di via Nelson Mandela. La decisione rientra nelle misure precauzionali adottate in attesa degli accertamenti tecnici e sanitari e degli esiti del monitoraggio ambientale attualmente in corso.

La cittadinanza è invitata a continuare a rispettare le raccomandazioni precauzionali già diffuse dalle autorità competenti. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per chiarire le cause e l’origine dell’incendio. La Municipalità sta seguendo l’evoluzione della situazione e ha fatto sapere che saranno forniti ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza.

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