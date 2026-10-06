Incidente a Caivano, giovane operaio colpito dal piatto doccia

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I carabinieri della stazione di Caivano sono arrivati in un’azienda nella zona industriale in località Pascarola per un altro infortunio sul lavoro. Da una prima ricostruzione pare che poco prima un operaio 35enne, mentre stava lavorando sarebbe stato colpito da un piatto doccia che stava maneggiando. Per la vittima – regolarmente assunta – una prognosi di 40 giorni. Accertamenti da parte dei Carabinieri di Caivano e dell’Asl Napoli 2 Nord.

Morte dell’operaio Calignano, indagati il datore di lavoro e i titolari del capannone

La Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Sabrina Navarro) ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada. Si tratta del datore di lavoro dell’operaio e i due titolari di un capannone di Caivano.

A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo in cooperazione. L’iscrizione si è resa necessaria in vista dell’esame autoptico il cui conferimento dell’incarico si terrà il 7 ottobre prossimo per consentire agli indagati di poter nominare i proprio consulenti di parte.

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