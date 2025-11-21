Incidente a Melito, auto si capovolge dopo l’impatto con 2 vetture in sosta

PUBBLICITÀ

Un boato ha interrotto il sonno di decine di famiglia al corso Europa di Melito, nel tratto confinante con il Comune di Giugliano. Poco dopo l’una di notte, all’altezza del civico 88, un giovane di origini extracomunitarie, in evidente stato di alterazione, ha perso il controllo della sue vettura che ha impattato violentemente contro due auto in sosta, prima di capovolgersi al centro della strada.

Alcuni abitanti della zona si sono catapultati in strada per prestare i primi soccorsi al giovane, che, una volta uscito dall’auto, ha cercato di allontanarsi, probabilmente per evitare di essere sottoposto al alcool e droga test.

Pochi minuti dopo l’impatto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi del caso e gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane. Per liberare la carreggiata si è poi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso il veicolo in modo da consentire nuovamente il normale deflusso stradale.