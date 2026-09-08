Incidente sul lavoro alla Circumvesuviana, folgorato operaio Eav: è grave

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Grave incidente sul lavoro questa mattina nei pressi della sottostazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, dove un operaio dell’Eav è rimasto ferito mentre era impegnato in un intervento di manutenzione. Lo riporta Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da una forte scarica elettrica durante alcune operazioni di riparazione. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I sanitari stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari e valutando eventuali ulteriori interventi.

Le conseguenze dell’incidente si sono fatte sentire anche sulla circolazione ferroviaria. L’Eav ha infatti disposto la sospensione del servizio tra le stazioni di San Giovanni e Torre del Greco, sulla linea Napoli-Sorrento, attivando un servizio di autobus sostitutivi per garantire gli spostamenti dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di San Giorgio a Cremano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare la dinamica dell’incidente.

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