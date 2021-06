Un terribile dramma ha colpito la comunità di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove il proprietario di un’azienda, Agostino Papa, sui 50 anni, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Sul posto oltre i carabinieri e la polizia anche un’ambulanza e l’ispettorato del lavoro. Il 50enne, come riportato dal sito edizionecaserta, mentre effettuava spostamenti di materiale con un muletto è rimasto schiacciato a seguito del suo improvviso ribaltamento. Nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Sul posto stanno confluendo amici e parenti, sono tutti sconvolti. Agostino, titolare di Edil Giovanni era una persona molto conosciuta in città. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità