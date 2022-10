Inflazione annua al +8,9%, carrello della spesa a +10,9%: le famiglie napoletane quelle più penalizzate

L’Istat conferma le stime preliminari dell’inflazione del mese di settembre. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente). L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,1% per l’indice generale e a +3,6% per la componente di fondo.

L’Istat ritocca al ribasso le stime preliminari dei prezzi sul beni che compongono il carrello della spesa, limando il dato a +10,9% (nella stima preliminare era 11,1%). “Bisogna risalire ad agosto 1983 (quando fu pari a +11,0%) per trovare una crescita dei prezzi del “carrello della spesa”, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+10,9%)”. E’ il commento dell’Istat sulle stime definitive di settembre. “L’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni alimentari (la cui crescita passa da +10,1% di agosto a +11,4%) sia lavorati (da +10,4% a +11,4%) sia non lavorati (da +9,8% a +11,0%) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +5,7%).

Campania, l’inflazione sta bruciando (quasi) 7 miliardi

A Roma, Milano, Torino e Napoli «le famiglie più penalizzate». Nella provincia capitolina, secondo la Cgia, l’inflazione «erode» 7,42 miliardi di euro di risparmi; in quella meneghina 7,39; a Torino 3,85, a Napoli 3,33 (su una consistenza di depositi pari a oltre 41,6 miliardi); a Brescia 2,24 e a Bologna 1,97. Tra le meno esposte, infine, scorgiamo la provincia di Enna con 156 milioni di euro, Isernia con 153 e Crotone con 123. Detto dell’area partenopea, nella classifica del potere d’acquisto bruciato dall’inflazione Salerno fa segnare quota 1,38 miliardi (su un monte risparmi di 17,3 miliardi di euro); Caserta 1,01 miliardi (su 12,6); Avellino 707 milioni (su depositi censiti per oltre 8,8 miliardi); Benevento 383 milioni (su 4,7 miliardi).