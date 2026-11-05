Influenza 2026, sintomi diversi dal raffreddore: febbre alta e dolori improvvisi

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L’influenza della stagione 2026-2027 si prepara a distinguersi dal comune raffreddore per l’intensità e la rapidità con cui compaiono i sintomi. Il campanello d’allarme principale è l’esordio improvviso, spesso nell’arco di poche ore, con febbre elevata, brividi, dolori muscolari e una forte sensazione di spossatezza. A differenza del raffreddore, che generalmente si manifesta in maniera graduale e interessa soprattutto le vie respiratorie superiori, l’influenza tende a coinvolgere l’intero organismo. Tra i sintomi più caratteristici ci sono temperature superiori ai 38 gradi, mal di testa intenso, dolori articolari, tosse secca, mal di gola e congestione nasale. Nei bambini possono comparire anche disturbi gastrointestinali, come nausea, vomito, diarrea e inappetenza. Negli adulti e negli anziani, invece, può essere particolarmente evidente la debolezza generale, con una sensazione di affaticamento anche importante. Il periodo di incubazione è generalmente di uno o due giorni. La fase più intensa si concentra nei primi due giorni, quando febbre e dolori raggiungono il picco. Tra il terzo e il quinto giorno la temperatura tende progressivamente a diminuire, mentre tosse e raffreddore possono diventare più evidenti. La fase acuta si risolve mediamente in circa sei giorni, anche se il decorso può durare dai cinque ai dieci giorni. Tosse e stanchezza, tuttavia, possono persistere anche per un paio di settimane. Per ridurre il rischio di complicanze, resta importante la prevenzione attraverso la vaccinazione antinfluenzale, particolarmente raccomandata per le persone over 60, le donne in gravidanza, i soggetti fragili e i bambini.