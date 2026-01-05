Infortunio Neres, Conte trattiene il fiato: le ultime sulle condizioni del brasiliano

PUBBLICITÀ

Antonio Conte e tutto il Napoli restano in attesa, con il fiato sospeso. La giornata di oggi sarà decisiva per chiarire l’entità dell’infortunio riportato da David Neres nel corso di Lazio-Napoli, disputata ieri sera allo stadio Olimpico. Il brasiliano ha lasciato Roma in stampelle, alimentando subito preoccupazione nello staff tecnico e tra i tifosi.

Secondo quanto filtra nelle ore successive al match, non si tratta di un problema muscolare, ma di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Una diagnosi preliminare che dovrà essere confermata dagli esami strumentali in programma oggi, fondamentali soprattutto per stabilire i tempi di recupero.

Come riporta il Corriere dello Sport, il dolore accusato dall’esterno offensivo è stato immediatamente significativo. Neres ha faticato a poggiare il piede già negli spogliatoi e l’uscita dallo stadio con le stampelle è diventata l’immagine simbolo di una serata dal sapore amarissimo.

La Capitale, che appena un mese fa aveva regalato al brasiliano una delle sue notti più felici in maglia azzurra, si è trasformata nel teatro della paura. Il 30 novembre, sempre all’Olimpico, era stato proprio Neres a decidere la sfida contro l’Atalanta di Gasperini. Stavolta, invece, un istante fatale ha acceso l’allarme in casa Napoli.

Conte ora aspetta notizie, consapevole che il calendario non concede tregua. La stagione entra nel vivo e all’orizzonte ci sono impegni pesantissimi: dopodomani l’Hellas Verona, poi domenica la sfida all’Inter. Partite che iniziano a indirizzare la corsa del Napoli e nelle quali l’assenza di Neres potrebbe pesare, soprattutto per la sua capacità di strappo e imprevedibilità negli ultimi metri.

Il responso degli esami chiarirà se si tratta di uno stop breve o di un problema più serio. Per ora, a Castel Volturno, domina l’attesa. E la speranza che quella caviglia sinistra non trasformi un momento cruciale della stagione in un’emergenza inattesa.