Inseguimento da film a Napoli, in 2 sfuggono all’alt e tentano di travolgere i poliziotti

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in piazza Mercato due persone a bordo di un’auto. Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose. Giunto in corso Umberto I all’angolo con piazza Bovio, è nel traffico tra le vetture ferme al semaforo. I poliziotti, scesi dalla volante, hanno provato a bloccare i due occupanti senza ottenere però risultati. Il conducente del mezzo in fuga ha eseguito una manovra con la quale ha quasi travolto i poliziotti riuscendo a fuggire verso via Medina.

Poco dopo, una pattuglia del Commissariato Bagnoli ha intercettato i fuggitivi in via Caio Duilio. Proprio qui grazie al supporto di altre volanti, hanno bloccato i fuggitivi, trovati in possesso di due involucri contenenti 2,3 grammi circa di marijuana e 570 euro.

Vincenzo Costanzo e Antonio Cozzolino, napoletani di 23 e 18 anni con precedenti di polizia, sono finiti in manette per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Costanzo denunciato perché sottoposto al divieto di avere apparati di comunicazione, mentre, invece, era in possesso di un cellulare. Inoltre è stato anche multato perché alla guida senza avere mai preso la patente.