Insigne rivela: “Il Napoli mi ha contattato, sarei tornato gratis”

Lorenzo Insigne ha svelato un retroscena sul possibile ritorno al Napoli, prima di scegliere il Pescara. “Venti giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità di ritorno a Napoli, ma nel frattempo mi aveva già contattato il Pescara – ha raccontato il Magnifico – Il mio agente ha spiegato al presidente Sebastiani che eravamo in contatto con il Napoli, se non si fosse concretizzato avrei accettato il Pescara.”

Insigne ha poi spiegato il suo legame emotivo con il club partenopeo: “Quando mi ha contattato il Napoli non ho dormito la notte, il mio desiderio era terminare la carriera in azzurro. Ho detto al mio agente che ero disposto a tornare gratis perché sarebbe stato un sogno. Loro poi hanno fatto altre scelte, ora spero di aiutare il Pescara a raggiungere la salvezza.”

Il giocatore conferma così il recente interessamento del club partenopeo e quella voglia mai nascosta di poter indossare nuovamente la squadra di cui è stato simbolo e capitano. Il lieto fine azzurro non c’è stato, si è rimescolato con quel bianco che gli aveva permesso di farsi conoscere agli occhi del grande pubblico: Insigne a Pescara ha già fatto la storia con una fantastica promozione in Serie A, oggi, alla soglia dei 36 anni, tenta di riscriverla alla ricerca di una complessa ma affascinante salvezza in cadetteria.