HomeSportInter campione d'italia: Chivu tiene Conte al guinzaglio, ma lui snobba i...
Sport

Inter campione d’italia: Chivu tiene Conte al guinzaglio, ma lui snobba i nerazzurri e mangia una pizza

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
inter campione italia
PUBBLICITÀ

Da tempo ormai lo scudetto, cucito con una fatica immane meno di un anno fa, era appeso ad un filo e ieri si è spezzato anche quell’ultimo legamento. L’inter è campione d’Italia per la ventinesima volta con il tricolore che per la seconda volta consecutiva fa la tratta Milano-Napoli andata e ritorno.

Il club pertenopeo, con un occhio sempre attento sull’indagine che ha coinvolto il mondo arbitrale, ha fatto i complimenti all’Inter attraverso i propri canali ufficiali. Qualche punzecchiata è arrivata attraverso i social personali della diretta discendenza di Aurelio De Laurentiis, il nipote John ha, infatti, scritto, rivolgendosi ai neo campioni d’italia “Non vivrete mai la nostra stessa gioia e non sarete mia come noi” con tanto di immagini del terzo e del quarto scudetto azzurro.

PUBBLICITÀ

Non ha guardato la partita Antonio Conte, che a Como ha blindato il secondo posto ed ha preferito godersi le delizie culinarie di Impasto 55 aggiungendo una passeggiatine per la riviera di Chiaia.

Non hanno dimenticato Conte, i suoi ex tifosi, che prima di Inter-Parma gli hanno dedicato uno striscione, in cui si vede il tecnico salentino al giunzaglio di Chivu nell’esaltazione meneghina per la conquista di un tricolore praticamente mai in discussione.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ