Scoperto istituto di vigilanza abusivo ad Acerra, sequestrate auto e telecamere. Ieri mattina gli agenti del locale Commissariato effettuavano un controllo presso un istituto di vigilanza in via Matteotti ad Acerra. Identificato il titolare e accertato che era privo della licenza prefettizia per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

I poliziotti, all’interno dell’esercizio, hanno scoperto una stanza adibita a sala operativa da controllo remoto completa di 10 monitor, alcune scrivanie utilizzate come postazioni di lavoro complete di radio e microfoni e diversi biglietti da visita riportanti anche l’utenza telefonica di un collaboratore.

DENUNCE NELL’ISTITUTO DI VIGILANZA

Inoltre, gli operatori hanno controllato 3 auto con a bordo altrettanti dipendenti, di cui uno sprovvisto della patente di guida, ed una quarta vettura in uso al titolare, tutte dotate di lampeggiante fisso e mobile e riportanti il logo dell’istituto. Il titolare, un 44enne napoletano, è stato denunciato per esercizio di istituto di vigilanza senza la licenza del Prefetto mentre i quattro dipendenti, acerrani di 55, 51, 21 e 29 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per aver prestato opera di vigilanza privata sprovvisti del decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata. Al 55enne è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita. Il locale e le auto, di cui una sottoposta anche a fermo amministrativo, sono stati sottoposti a sequestro.