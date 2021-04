Juve-Napoli, nuovo caso di Covid nello staff azzurro: il comunicato

Un membro dello staff del Napoli è risultato positivo al Covid. A comunicare la notizia è la stessa società partenopea in un comunicato ufficiale. La persona che ha contratto il virus, dunque, resterà in Campania e non partirà per Torino per seguire il big match contro la Juventus. Inoltre, dopo la mezzanotte, è stato effettuato un nuovo ciclo di tamponi molecolari, risultati però tutti negativi.

Il comunicato del Napoli

In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi.

