Juve-Salernitana, noto sito di scommesse rimborsa chi aveva giocato il segno “1”

Le polemiche su Juventus-Salernitana, partita decisa dal VAR che con un clamoroso errore ha annullato la rete del 3-2 firmata da Milik a tempo praticamente scaduto, non si sono ancora attenuate. Al punto che un noto bookmaker, 888sport, ha deciso di rimborsare le scommesse perdenti sul match. I 143 giocatori che avevano scommesso su scommessa singola il segno “1”, ovvero la vittoria della Juventus.

Gli sfortunati (o fortunati, dipende dai punti di vista) scommettitori riceveranno così interamente l’importo giocato. Il totale che il noto sito pagherà è di 8.882 euro.

“Il Var introdotto per punire la Juve”, Massimo Mauro scatena i social

Bufera nello studio di Pressing Lunedì. Massimo Mauro, ex giocatore Juve e ora commentatore tv, è entrato a gamba tesa riguardo all’episodio del gol annullato a Milik contro la Salernitana: “Nel momento in cui si introduce la tecnologia a giudicare in maniera statica ciò che succede dinamicamente fra più persone che si picchiano per fare un gol, è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica di Juventus-Salernitana non è colpa dell’arbitro, è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può che essere sommaria nel calcio, perché c’è il cuore di tutti che va a 180”.

Il discorso poi si sposta sulla Juventus e sui motivi per cui è stato, a suo dire, introdotto il VAR: “Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi Scudetti meritatamente. Il VAR viene introdotto per punire la Juventus. Poi una volta introdotto il VAR la Juve vince comunque 4 Scudetti consecutivi, quindi tutti hanno capito che vince la squadra più forte. Ora finalmente si capisce che il VAR certe cose non le risolverà mai, anzi le ingigantisce”.

Fra le polemiche dello studio, Mauro continua: “Io non discuto l’errore dell’arbitro, io discuto la chiamata del VAR. Se il VAR non chiama l’arbitro, l’arbitro fa tutto giusto senza andare a rivedere. Io dell’arbitro mi fido. Il VAR lo ha fatto sbagliare. L’arbitro, col suo cuore a 180, aveva fatto tutto bene. Il VAR deve essere sicuro al 100%. Devono cambiare il protocollo, il VAR deve essere sicuro al 100% per intervenire, sennò deve stare zitto. Io accetto l’errore di dire ‘Bonucci è in fuorigioco attivo’, ma con i frame a rallentatore non è la stessa cosa”.