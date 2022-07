Assalto a Kim, è lui l’erede di Koulibaly: il gigante con gli occhi a mandorla vicino al Napoli

Il Napoli stringe per regalare in tempi brevi il sostituto di Kalidou Koulibaly a Luciano Spalletti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW si registrano infatti passi avanti nella trattativa che dovrebbe portare Kim Min-jae in azzurro e con il giocatore l’intesa è vicina, sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Resta da discutere la durata: quadriennale o quinquennale le ipotesi.

Il Fenerbahce chiede la clausola

Resta poi tra trovare la quadra anche con il Fenerbahce, con il Napoli che stra lavorando per uno sconto rispetto alla clausola da 20 milioni presente nel contratto del coreano. Non sarà però semplice convincere i turchi, visto che il Rennes è disposto a pagarla per intero.

Il Napoli ha individuato l’erede di Kalidou Koulibaly in Kim Min-jae. Il centrale del Fenerbahce è considerato il profilo ideale e il club azzurro sta lavorando con quello turco per uno sconto sulla clausola da 20 milioni di euro. I contatti sono positivi, l’operazione si può fare. Le ultime arrivano da Sky Sport, secondo cui il difensore sudcoreano ha dato priorità al Napoli, ma vorrebbe chiudere in pochi giorni per non lasciare il Rennes – che si era mosso prima – troppo in stand-by.

Non è detto sarà il Napoli la sua nuova squadra, una cosa è certa: Kim-Min Jae sta per salutare il Fenerbahçe. Il forte difensore sudcoreano, secondo quanto si legge su Sabah Spor, media turco, la società potrebbe annunciare proprio oggi la cessione del 25enne che è entrato nel mirino del Napoli ma anche del Rennes. Poche ore e si scoprirà la sua nuova squadra. Indizi sull’addio c’erano già stati ieri quando Kim aveva saltato l’allenamento della sua squadra. Ormai il suo futuro sarà altrove.