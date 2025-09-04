PUBBLICITÀ

Quella di piazza Matteotti è stata un’autentica serata di festa. Tanti sono stati i tifosi gialloblù accorsi per acclamare la squadra, che è stata ufficialmente presentata al termine della sessione estiva di calciomercato e che si appresta a condurre una stagione tutta da vivere.

Tra il clamore generale, condito da quella punta di stupore dettata dall’assenza di mister Colavitto (le voci di un esonero si fanno sempre più insistenti), non poteva non saltare fuori un tema importante e ormai tanto caro alla società e ai tifosi gialloblù: parliamo ovviamente dello stadio “De Cristofaro” e di quella curva “Liternum” che, una volta ultimata, tornerà ad essere la casa, il covo del tifo organizzato.

La curva Liternum dello stadio “De Cristofaro” rivede la luce: “Al lavoro per completarla quanto prima”

Da qualche giorno, dopo mesi in cui il cantiere è rimasto fermo per la questione tra Comune di Giugliano e società ormai ben nota, i lavori alla curva “Liternum” sono ripresi. Praticamente impossibile che verrà completata entro dicembre 2025 (come da cronoprogramma originario), ma tutte le parti in causa sono al lavoro per restituire la curva alla città e ai tifosi nel più breve tempo possibile.

A fare chiarezza sulla situazione e rassicurare tutti ci pensa l’assessore allo Sport del Comune di Giugliano, Marco Sepe, che ai microfoni di InterNapoli.it spiega: “La questione è, in queste ore, di nostro interesse come non mai. Ci sarà il bando di gara che verrà effettuato nel più breve tempo possibile. Ho già preso contatti con la struttura operativa del CONI per quanto riguarda la parte tecnica e per cercare di realizzare quanto prima un piano economico-finanziario che servirà a supporto del bando che dovrà essere effettuato. Contiamo, entro un mese-mese e mezzo, di completarne anche l’affidamento”.

E poi ancora: “Si spera, ovviamente, di fare tutto il prima possibile. E’ mia intenzione quella di mettere quantomeno il bando a gara entro la fine dell’anno”.

Il sindaco D’Alterio sul tema curva: “I lavori sono ripartiti, sarà il posto che i tifosi meriteranno di avere”

Sul tema stadio è intervenuto, nel corso della serata di piazza Matteotti, anche il sindaco Diego D’Alterio, che si è così rivolto ai tifosi: “Per noi il Giugliano Calcio è una prerogativa. Sappiamo benissimo l’anima che ci mettete voi tifosi, sappiamo quanta passione e interesse spendete per questa squadra. Vorrei fare innanzitutto un grosso in bocca al lupo ai giocatori perché avrete una responsabilità grandissima sulle spalle, oltre che per tutti i sacrifici che fate durante gli allenamenti per portare questa squadra ai massimi livelli. Ho ascoltato bene il coro dei tifosi: i lavori per la realizzazione della curva sono finalmente ripartiti, speriamo di consegnarla quanto prima ai tifosi perché è il posto che loro meritano di avere”.