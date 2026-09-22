Spaccio sotto l’ombrellone a Ischia, arrestato all’uscita dal lido

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Lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi hanno notato un soggetto uscire da uno stabilimento balneare e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti sono entrati all’interno dello stabilimento balneare ed hanno controllato il 24enne, trovandolo in possesso di un marsupio contenente 5 involucri di cocaina e 34 di hashish.

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Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un deposito e l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi, 3 panetti e 51 involucri di hashish per un peso complessivo di 625 grammi, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.