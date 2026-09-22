Spaccio sotto l’ombrellone a Ischia, arrestato all’uscita dal lido

Lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi hanno notato un soggetto uscire da uno stabilimento balneare e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato.
Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti sono entrati all’interno dello stabilimento balneare ed hanno controllato il 24enne, trovandolo in possesso di un marsupio contenente 5 involucri di cocaina e 34 di hashish.
Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un deposito e l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi, 3 panetti e 51 involucri di hashish per un peso complessivo di 625 grammi, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.