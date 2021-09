Accordo sul premio a obiettivi tra la multinazionale del food con quartier generale ad Alba e le sigle alimentariste di Cgil, Cisl e Uil. La direzione aziendale di Ferrero si è incontrata con le organizzazioni sindacali di Fai, Flai e Uila e con il coordinamento sindacale Ferrero, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente accordo integrativo aziendale.

La società Ferrero distribuirà agli oltre 6mila dipendenti in Italia – tra impiegati e operai – un premio di circa 2.200 euro, leggermente variabile a seconda della sede di lavoro. Arriverà con la busta paga di ottobre, come previsto dall’accordo integrativo aziendale, e sarà defiscalizzato. Lo ha comunicato l’azienda ai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, nazionali e territoriali, in un incontro in videoconferenza.