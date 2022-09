La mamma di Giorgia Meloni contro il RdC: “Va abolito, è una vergogna”

Secondo Anna Paratore, la madre di Giorgia Meloni, la prima misura che Giorgia dovrebbe prendere (nel caso diventasse presidente del consiglio)? “Spero che elimini la vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enni che prendono i soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi” dice la madre di Meloni nell’articolo firmato da Luca Monaco. Quei soldi piuttosto dovrebbero essere dati “ai malati, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, a chi ne ha davvero bisogno. Non a chi non ha voglia di lavorare”.

“I titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista? Tutte baggianate. Adesso mi aspetto per prima cosa che mia figlia tolga il reddito di cittadinanza ai 18enni e che dia quei soldi agli invalidi, ai malati, a chi ne ha bisogno davvero”. Parla sull’uscio del suo appartamento popolare nel cuore della Garbatella Anna Paratore, la madre di Giorgia Meloni.

A ‘La Stampa’ parla Arianna Meloni, 47 anni, sorella maggiore di Giorgia. Uno dei passaggi salienti dell’intervista (firmata da Grazia Longo) riguarda la legge 194 e l’interruzione di gravidanza. La sorella della leader di Fdi rassicura sul fatto che non c’è alcun cambio di rotta all’orizzonte. “Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 sull’aborto, ma non è vero. Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l’ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perché mia sorella dimostrerà il suo valore e i suoi principi”.