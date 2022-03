La prima pagina della Gazzetta ‘snobba’ il Napoli: “I nostri lettori tifano squadre del Nord”

Con una vittoria all’Olimpico ottenuta al cardiopalma contro la Lazio il Napoli di Luciano Spalletti ha raggiunto il Milan in vetta alla classifica. Un primato che, secondo molti, sarebbe dovuto essere da “prima pagina”. Sarebbe, per l’appunto, perché secondo La Gazzetta dello Sport la notizia di maggior rilievo era da dedicare all’interesse della Juventus per l’esterno della Roma Stefano Barigelli anziché il primato in Serie A degli azzurri.

La giustificazione del direttore de La Gazzetta dello Sport

La scelta editoriale ha destato non poche perplessità tra i tifosi che sui social hanno aspramente criticato la scelta della Rosea. Il direttore del noto quotidiano sportivo, Stefano Barigelli, è intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione Il Bello del Calcio:

“Perché abbiamo dato più spazio alla Juventus che al Napoli in prima pagina? So che i napoletani si sono molto arrabbiati, ma io non ho nulla contro i partenopei. Sappiamo che il nostro pubblico è composto prevalentemente da interisti, milanisti e juventini. Di conseguenza conosciamo i loro gusti. I lettori della Gazzetta dello Sport seguono maggiormente le squadre del Nord: noi lo sappiamo perché, andando anche in rete, abbiamo il polso della situazione.

Ma ciò non significa che voglia disconoscere i meriti del Napoli, anzi. A me la compagine di Luciano Spalletti sta molto simpatica e sono convinto che il primo posto sia meritato. Gli azzurri sono forti e possono tranquillamente giocarsela per il titolo fino alla fine”.