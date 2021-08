Lacrime ma di gioia a Qualiano, il 13enne Vincenzo ritrovato a Villaricca nella villa comunale

Lacrime ma di gioia a Qualiano, è stato ritrovato il 13enne Vincenzo Rizzi, il minorenne si era allontanato stanotte dall’abitazione della nonna. Immediatamente sono partite le ricerche dei carabinieri che hanno setacciato il territorio. Per fortuna Vincenzo è stato ritrovato nella villa comunale di Villaricca, sta bene. Non è chiaro il motivo per cui si sia allontanato, anche se pare sia allontanato con un’amichetta. In questi minuti la felice notizia è stata comunicata dai genitori.

