Ladri in azione a Forcella, raid alla gelateria Al Polo Nord: “Non hanno preso i soldi”

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Furto con scasso alla gelateria Al Polo Nord 1931 nel quartiere Forcella. Ignoti, stando alle prime ricostruzioni, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale di via Pietro Colletta 41/43 forzando la porta d’ingresso e mettendo a soqquadro l’intero locale. Nonostante i malviventi abbiano rovistato dappertutto nella gelateria, non hanno portato via soldi presenti in cassa. Sul posto, per l’avvio delle indagini e i rilievi del caso effettuati dalla Scientifica, sono intervenuti i militari dell’Arma della Caserma Stella diretta dal Maggiore Pierpaolo Apollo, Comandante della Caserma Stella insieme al Maresciallo Walter Pusateri, Comandante della Caserma dei carabinieri di Borgo Loreto.

Le parole del titolare della gelateria

Antonio Raio, titolare della gelateria Al Polo Nord 1931 e presidente dei commercianti di Forcella, commenta così l’episodio: «La cosa che lascia particolarmente perplessi è che, nonostante abbiano messo tutto sottosopra, non hanno toccato i soldi presenti in cassa. Dopo essere entrati, inoltre, sono riusciti a richiudere la porta che avevano forzato per accedere al locale».

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Raio esprime «pubblicamente» il «ringraziamento ai Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine per la tempestività, la professionalità e l’attenzione dimostrate. Parlo non soltanto come commerciante, ma anche nella mia qualità di Presidente dei Commercianti di Forcella. In un momento del genere, sapere di poter contare sulla presenza e sulla vicinanza delle Forze dell’Ordine è fondamentale. Voglio quindi ringraziare in modo particolare il Maggiore Pierpaolo Apollo e il Maresciallo Walter Pusateri, che sono intervenuti prontamente, dimostrando ancora una volta grande attenzione nei confronti del territorio e dei commercianti. La loro presenza rappresenta per noi un punto di riferimento importante, soprattutto in un quartiere che da tempo sta chiedendo maggiore attenzione sul tema della sicurezza».

Il monito

Il presidente dei commercianti di Forcella lancia anche un appello: «Visto che le Forze dell’Ordine stanno facendo la loro parte, è necessario che anche le istituzioni facciano fino in fondo la propria. Come commercianti di Forcella abbiamo denunciato più volte una situazione che ormai non può più essere ignorata: scippi, rapine, furti ed episodi che alimentano quotidianamente una forte percezione di insicurezza tra commercianti e residenti. Non è la prima volta che lanciamo questo grido d’allarme».

Raio ricorda come «negli ultimi mesi e negli anni passati, abbiamo avuto incontri e confronti con la Prefettura di Napoli, durante i quali abbiamo rappresentato con chiarezza le problematiche del nostro territorio. In più occasioni ci è stato parlato della necessità di istituire tavoli tecnici specifici per Forcella, con l’obiettivo di affrontare in maniera concreta e strutturale il problema della sicurezza. Quei tavoli sono stati promessi più volte. Eppure, ad oggi, dobbiamo constatare che agli impegni annunciati non sono seguiti i risultati e gli interventi che ci erano stati prospettati».

La necessità della prevenzione

Secondo il presidente dei commerciali del quartiere, «Forcella ha bisogno di prevenzione, presenza e programmazione. Abbiamo bisogno di un confronto stabile con le istituzioni e di interventi concreti che permettano a chi lavora e vive nel quartiere di sentirsi realmente tutelato».