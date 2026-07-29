L’allarme del Procuratore De Lucia: “La mafia vuole acquistare droni lanciafiamme”

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Il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel corso dell’audizione davanti alla commissione nazionale Antimafia si è lasciato andare a delle dichiarazioni inaspettate.

De Lucia: “La mafia è interessata ad armi sempre più sofisticate”

“Abbiamo trovato armi che vengono dal Salento ma la cui provenienza è l’area balcanica, cioè l’ex Jugoslavia. Abbiamo inoltre ricevuto segnali di acquisto di droni lanciafiamme, armi da cui non siamo preparati a difenderci”. Debutta così De Lucia, che poi afferma apertamente: “I mafiosi a poche ore di distanza dal loro ingresso in carcere vengono muniti di apparecchi telefonici. Questa situazione è comune in tutti gli istituti di pena. Attraverso i telefoni continuano a comandare e la conseguenza è che si indebolisce la credibilità dello Stato”.

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Maurizio De Lucia denuncia a gran voce gli atteggiamenti presenti nelle carceri nazionali, soffermandosi su quelle siciliane e dichiarando: “Nelle sole carceri di Palermo Pagliarelli e Ucciardone abbiamo scoperto a disposizione dei detenuti tra il 2025 e il 2026 ben 297 cellulari. Immaginate quanti ne siano riusciti ad entrare senza che noi ce ne accorgessimo”.

Il capo dei pm ha poi ammesso: “Se consentiamo ai mafiosi di continuare a fare i mafiosi dal carcere vanifichiamo anche il lavoro investigativo. Se l’alta e la media sicurezza funzionassero allora potrebbero diminuire anche il numero di ristretti al 41 bis”.

“Messina Denaro apparteneva ad una generazione di uomini di Cosa nostra che hanno un approccio molto evoluto con modi estremi e attenzione particolare all’accumulazione di capitali e alla loro redistribuzione nel territorio e altrove”. Conclude così il procuratore De Lucia, con una battuta sull’ex boss Messina Denaro, in quella che era una giornata dedicata al ricordo dei 18 catturati tra favoreggiatori dell’ex latitante.